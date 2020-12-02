انخفاض العجز التجاري 20 % لنهاية الربع الثالث

عمان- انخفض العجز التجاري لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليبلغ 692ر4 مليار دينار، وبنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام الماضي والبالغة 862ر5 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الاردن، اليوم الاربعاء، انخفضت قيمة الصادرات الكلية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5ر5 بالمئة، حيث بلغت 153ر4 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 396ر4 مليار دينار.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 7ر0 بالمئة، أي ما مقداره 699ر3 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 727ر3 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 454 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من هذا العام بانخفاض نسبته 1ر32 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 668 مليون دينار. أما المستوردات، انخفضت لنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 8ر13 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 846ر8 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 258ر10 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 47 بالمئة، لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر42 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 1ر4 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية للاردن في شهر ايلول من العام الحالي بنسبة 8ر4 بالمئة، حيث بلغت 8ر467 مليون دينار، مقابل 3ر491 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.-(بترا)