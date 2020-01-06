انخفاض المؤشر الأردني لثقة المستثمر 13 نقطة

عمان- تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في شهر آب (اغسطس) من العام الماضي وصولا إلى مستوى 118 نقطة مقارنة مع النقطة 6ر130 لشهر تموز (يوليو) من عام 2019، وبمقدار انخفاض بلغ 13 نقطة.

واظهرت المؤشرات الفرعية لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضا في مؤشر الثقة بالنشاط الاقتصادي بمقدار 47ر38 نقطة ليصل إلى 104 نقطة، وانخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر آب (اغسطس) ليصل إلى 2ر6 مليون دينار بعدد شركات مسجلة وصل إلى 344 شركة، بعد أن كانت قيمته 54 مليون دينار في شهر تموز 2019، بعدد شركات مسجلة وصل إلى 505 شركات.

وبين المؤشر انخفاض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1866 رخصة في تموز 2019 ليصل إلى 1497 رخصة في آب (أغسطس) 2019، وانخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 6 ملايين دينار في آب (أغسطس) 2019، بعد أن بلغت 5ر7 مليون دينار في تموز (يوليو) 2019.

وارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 06ر15 نقطة ليصل إلى 7ر152 نقطة تمثل اعلى قيمة بين المؤشرات لشهر آب 2019، وارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر آب (اغسطس) 2019 بمقدار 1ر0 مليون دينار لتصل إلى ر11 مليار دينار للشهر ذاته.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً بمقدار 4ر11 نقطة ليصل إلى 4ر111 نقطة في آب (أغسطس) 2019، حيث ارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 5ر0% بعد أن كان 1ر0% في تموز (يوليو) 2019، وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 28ر103 نقطة ليصل إلى 53568ر3 نقطة في آب (أغسطس) 2019، في حين ارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة لتصل إلى 107 بالمئة.

يشار إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية بأوزان مختلفة، وهي الثقة في النشاط الاقتصادي بوزن نسبي 50%، والثقة في النظام النقدي بوزن نسبي 25%، والثقة في النظام المالي بوزن 25%.

وأعطيت هذه المؤشرات قيمة تتراوح بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليه الثقة منذ عام 2015، وهي سنة الأساس للمؤشرات، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليه الثقة منذ عام 2015.-(بترا)