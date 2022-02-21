انخفاض المنح الخارجية للأردن خلال 2021

انخفضت المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، بمقدار 128,3 مليون وبنسبة 18% دينار، لتصل إلى 583,9 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

ويأتي ذلك مقارنة مع 712 مليون دينار، حصل عليها الأردن كمنح خارجية في الفترة ذاتها من العام 2020.

وفي تصريح سابق، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إنّ حجم المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من الدول والجهات المانحة، خلال العام الماضي، بلغ 2.5 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار كمنح، و1.3 كقروض ميسرة من جهات مختلفة.

من جانبهم، يؤكد خبراء اقتصاد، أنّ الاعتماد على المنح الخارجية يفترض أن ينتهي بأسرع ما يمكن، من خلال تعزيز سياسة الاعتماد على الذات وتمويل عجز الموازنة من الإيرادات المحلية، وتخفيض النفقات الجارية باتباع إجراءات ناجعة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه. (هلا أخبار)