انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء

عمان-يطرأ انخفاض على درجات الحرارة الثلاثاء؛ لتعود إلى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

وبحسب الأرصاد تسود أجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي الى تدني الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية من المملكة.

” تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.” وفق الأرصاد.-(المملكة)