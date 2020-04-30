انخفاض درجات الحرارة الجمعة وارتفاعها السبت

عمان-الغد- تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة وتكون دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويعود الطقس ليُصبح ربيعياً لطيفاً في مختلف المناطق، وربيعياً دافئاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر تتحول الى هبات قوية في المناطق الصحراوية ما يتسبب بإثارة الغبار، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

ونهار غد السبت تعود درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها دون معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويتحول الطقس ليُصبح ربيعياً مُعتدلاً في مختلف المناطق، في حين يكون ربيعياً دافئاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر تكون مصحوبة بهبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية وتتسبب بإثارة الغبار، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة عما كانت عليه في الليالي السابقة ويميل الطقس إلى الاعتدال ويصبح أقل برودة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.