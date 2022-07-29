انخفاض درجات الحرارة السبت

يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وفق الأرصاد الجوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في المناطق الشرقية.

كما يطرأ الأحد انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.