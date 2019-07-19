انخفاض درجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة

عمان – الغد – تنخفض درجات الحرارة، نهار اليوم، قليلاً، وتبقى حول مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل، حيث يسود طقس صيفي مُعتدل في عموم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وخاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة، بحيث تثير الغبار والأتربة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيستمر الطقس لطيفاً ورطباً إجمالاً، يميل إلى البرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، في حين تظهر السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 18 و30، وبالمناطق الشمالية من 17 إلى 31، وفي المناطق الجنوبية من 18 إلى 31، وفي خليج العقبة من 27 إلى 39 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد ، حول معدلاتها الى أقل بقليل، بحيث يسود طقس صيفي اعتيادي فوق المرتفعات الجبلية، وحار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.