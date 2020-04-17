آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

منذ 34 دقيقة
الأرصاد
غبار تسبق المنخفض الجوية في عمان -(تصوير: أمجد الطويل)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة وتكون الاجواء غائمة جزئياً وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر بمناطق متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية من المملكة وتتناقص الغيوم في ساعات الليل وتضعف فرصة الهطول ويتشكل الضباب في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار بمناطق البادية.
ويطرأ يوم غد السبت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الاجواء دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، اما يوم الاحد فيطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة وتكون الاجواء دافئة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 19 – 11، والمناطق الشمالية 19 الى 12 والمناطق الجنوبية 18 الى7 وفي مدينة العقبة 29 الى 18.(بترا)

مقالات ذات صلة

أحد المتوفين بكورونا بعد إخراج جثته من مستشفى في نيويورك

ثلثا الأميركيين يرون أن ترامب تأخر في إجراءات التصدي لكورونا

منذ 3 دقائق

اكتشاف 1290 وفاة جديدة بكورونا في الصين بعد مراجعة لعدد الضحايا

منذ 52 دقيقة
وزير العمل نضال البطاينة

البطاينة يوضح بالأمثلة آلية دفع الأجور من خلال أمري الدفاع (6) و(9)

منذ ساعتين

ترامب يعلن أن الوقت حان لـ”إعادة فتح” الاقتصاد الأميركي

منذ 8 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock