انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

عمان- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة وتكون الاجواء غائمة جزئياً وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر بمناطق متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية من المملكة وتتناقص الغيوم في ساعات الليل وتضعف فرصة الهطول ويتشكل الضباب في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار بمناطق البادية.

ويطرأ يوم غد السبت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الاجواء دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، اما يوم الاحد فيطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة وتكون الاجواء دافئة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 19 – 11، والمناطق الشمالية 19 الى 12 والمناطق الجنوبية 18 الى7 وفي مدينة العقبة 29 الى 18.(بترا)