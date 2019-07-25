انخفاض درجات الحرارة وطقس اعتيادي

عمان – الغد – تميل الحرارة للانخفاض قليلاً نهار اليوم، وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام الى أعلى بقليل، حيث يكون الطقس صيفيا اعتياديا في العديد من المناطق بينما يكون حاراً بالعقبة والأغوار والبحر الميت، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة بعد منتصف الليل.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، نهار غد، لتصبح أقل من معدلاتها بقليل، بحيث يسود طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار نسبي بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.