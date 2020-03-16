انخفاض سعر الذهب إلى 30.50 دينار محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية حتى عصر اليوم الاثنين 50ر30 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

بالمقابل، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء محلات الصاغة من المواطنين عند 10ر29 دينار.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح لـ(بترا)، إلى أن سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 30ر36 و90ر26 دينار على التوالي.

واوضح علان أن اسعار المعدن الاصفر عالميا انخفضت بمقدار 100 دولار للأونصة الواحدة مقارنة مع اغلاق تداولات نهاية الاسبوع الماضي، وبلغ حتى عصر اليوم بالتوقيت المحلي للمملكة 1460 دولارا للأونصة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

بترا