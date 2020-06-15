انخفاض سعر النفط الخام عالميا

واشنطن – تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتستأنف خسائرها.

وسجل الخام الأميركي أدنى مستوى في أسبوعين، بفعل تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من الإصابة بكورونا، ما يقوض آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود. ويكبح الخسائر انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2009.

وتراجع الخام الأميركي بنسبة 8ر5 بالمئة إلى مستوى 38ر34 دولار؛ الأدنى منذ الأول من حزيران الحالي، من مستوى الافتتاح عند 50ر36 دولار. وسجل أعلى مستوى عند 50ر36 دولار وانخفض خام برنت بنسبة 9ر3 بالمئة إلى مستوى 26ر37 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 78ر38 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 78ر38 دولار.

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