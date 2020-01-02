انخفاض صادرات الزرقاء بنسبة 25%

الزرقاء – أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ان خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة مؤخرا وتخفيض قيمة الضرائب على المركبات الكهربائية والهجينة في المنطقة الحرة حالت دون انخفاض صادرات الزرقاء للعام الماضي 2019 بشكل كبير.

وبين شريم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت الصادرات التجارية 372 مليون دينار في نهاية العام 2019، مقارنة بـ 501 مليون دينار في نهاية العام 2018.

واضاف، ان إحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء بلغت 6334 شهادة خلال عام الماضي، لافتا الى ان أغلب صادرات الزرقاء التجارية كانت من السيارات ولوازمها، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء ولوازمها، وحجر البناء والأدوات الصحية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية، ومستحضرات التجميل والعطور، إضافة إلى الألبسة والمجوهرات والاكسسوارات، والمواد التموينية والغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال شريم، ان نسبة الانخفاض كانت بسبب الأوضاع السياسية التي تعصف بالمنطقة بشكل عام وخاصة سوريا والعراق خاصة، مبينا انه ما زال التصدير يراوح في نطاق محدود ولم تستعد الصادرات عافيتها كما في السابق-عمر ضمرة(بترا)