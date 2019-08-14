عمان– يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي الليل، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء صيفية عادية يوم غد الخميس، في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ما بين 31-21 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية بين 33 – 20 ، وفي المناطق الجنوبية بين 26-17 درجة، وتكون في مدينة العقبة بين 42- 27 درجة.-(بترا)