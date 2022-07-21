انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

تنخفض اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً لتكون ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم الأحد حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

–(بترا)