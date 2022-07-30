انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في المناطق الشرقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتبقى الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء، حارة نسبيًا في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 36 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 34، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 31، وفي مرتفعات الشراة 19 – 30، وفي مناطق البادية 22 – 40، وفي مناطق السهول 22 – 36، وفي الأغوار الشمالية 25 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 42، وفي البحر الميت 27 – 41، وفي خليج العقبة 27 – 41 درجة مئوية.-(بترا)