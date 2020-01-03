انخفاض عجز التجارة التركي إلى 31.13 مليار دولار في 2019



أنقرة – أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية أمس تقلص العجز التجاري السنوي لتركيا بما يقرب من النصف في 2019، إذ انخفض 43.54 % إلى 31.13 مليار دولار وفقا لما يسمى بنظام التجارة الخاص.

وبحسب الأرقام، تراجعت الواردات 9.12 % إلى 212.7 مليار دولار في 2019، في حين زادت الصادرات 2.18 % إلى 171.58 مليار دولار.

وصدرت البيانات خلال كلمة التقييم السنوي لوزيرة التجارة روحار بيكان وأظهرت ارتفاع الواردات 14.77 % إلى 19.02 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول، وزيادة الصادرات 6.39 % إلى 14.7 مليار دولار.

الى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع قليلا إلى 11.84 % على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر).

كان استطلاع أجرته رويترز توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 11.56 % الشهر الماضي، وكان أعلى تقدير بين الاقتصاديين الثلاثة عشر المشاركين 11.9 %.

وبلغ التضخم 0.74 % مقارنة مع الشهر السابق في كانون الأول (ديسمبر)، وهو ما تجاوز أيضا توقع الاستطلاع البالغ 0.49 %.

وكان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بلغ معدل التضخم 21.6 %، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55 % بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2019. – (رويترز)