انخفاض عدد المواقع المكهربة على حساب فلس الريف 44 %

رهام زيدان

عمان- انخفض عدد المواقع التي تمت كهربتها على حساب فلس الريف العام الماضي بنسبة 44 % عن العام الذي سبقه بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب هذه البيانات فقد بلغ عدد المواقع التي تم الانتهاء من كهربتها وتسليمها العام الماضي 1531 موقعها بكلفة تقارب 7.5 مليون دينار مقارنة مع 2747 موقعا في 2018 بلغت كلفتها نحو 8.6 مليون دينار.

وأظهرت البينات أيضا أنه تم العام الماضي الماضي الاعتذار عن تنفيذ 652 موقعا لعدم مطابقتها الأسس المعتمدة من قبل مجلس الوزراء تتضمن 1190 منزلا، بينما بلغ عدد المواقع التي تم الاعتذار عنها في 2018 ما يقارب 624 موقعا.

والعدد الاجمالي للمواقع التي تم الموافقة على كهربتها على حساب فلس الريف العام الماضي بلغ 1472 موقعا مقارنة مع 1860 موقعا تمت الموافقة عليها في 2018 بحسب بيانات الوزارة.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت في وقت سابق ” ان فلس الريف يجسد دولة التكافل للوصول الى مختلف مناطق المملكة، وهذا ما وصلت اليه بالفعل بتغطية ما نسبته 99% من سكان المملكة بالكهرباء، ما وضع الاردن في المرتبة الاولى على المؤشر العالمي بتغطية السكان بالكهرباء”.

كما بينت أن نسبة إنجاز مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لمنازل أسر عفيفة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بلغت 80 %، وشملت 1770 منزلا، وان المشروع يسهم في توفير فرص عمل لأهالي المناطق المستفيدة من المشروع الذي تنفذه الوزارة على حساب فلس الريف في مختلف المحافظات.

وبلغت إيرادات فلس الريف في 2019 نحو 17 مليون دينار وفقا للوزارة ، إذ بينت الوزارة انه منذ بداية 2019 بدأ بتحويل هذه العوائد التي يتم تحصيلها من شركات التوزيع والكهرباء الوطنية لخزينة الدولة، ويتم رصد هذه المبالغ لإيصال التيار الكهربائي لمشاريع كهرباء الريف من شبكات حية او مشاريع طاقة شمسية او استبدال وحدات إنارة لبلديات المملكة.

وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رفضت بداية العام الحالي الأسس المقترحة من الحكومة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف وطالبت بتغييرها، إذ كانت تقوم هذه الاسس التي اقترحتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمواقع خارج حدود التنظيم.