انخفاض على الحرارة وأجواء لطيفة ليلاً

عمان- الغد- توقع موقع “طقس العرب” أن تميل درجات الحرارة اليوم السبت للانخفاض، بحيث تكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام.

وقال الموقع إن الطقس سيكون صيفياً مُعتدلاً في المناطق الجبلية الى صيفياً اعتيادياً في باقي المناطق، وتبقى الفرصة واردة لهطول زخات خفيفة من الامطار خلال ساعات الصباح في مناطق محدودة.

وأضاف “طقس العرب” أن رياحا جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ستهب على شرق وأجزاء من شمال المملكة مع ساعات الصباح حتى الظهر، وتكون مثيرة للغبار بالأخص في المناطق الصحراوية، أما في باقي المناطق، فتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر. وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والموج خفيف الارتفاع.

وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة في الليل بصورة إضافية مقارنة بالليالي الماضية، وتسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على الجبال العالية.