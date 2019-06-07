انخفاض على الحرارة وتوقع زخات “طينية”

عمان- الغد- قال موقع “طقس العرب” إن اليوم الجمعة سيشهد مزيدا من الانخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام.

وأضاف الموقع أن الطقس يكون صيفياً اعتيادياً في المرتفعات الجبلية في حين يكون حاراً نسبياً بوجه عام في بقية المناطق.

ويستمر تأثر أجزاء مختلفة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة ، حيث تكون الأجواء متقلبة ما بين غائمة جزئياً الى غائمة ، ويتوقع تساقط تساقط زخات متفرقة “طينية” من الأمطار في بعض المناطق قد تُصحب بالرعد أحيانا.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط فوق المناطق الجبلية بالاضافة الى الأجزاء الجنوبية والشرقية تُثير الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). – درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

وحذر الموقع من خطر الانزلاق على الطرقات بفعل تساقط زخات الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة المثارة وربما العواصف الرملية المحلية الناتجة عن السحب الرعدية، ومن خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

ووفق “طقس العرب”، فإن ساعات الليل ستشهد انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة، ويستمر الطقس غير مُستقراً في بعض المناطق، حيث تكون الأجواء متقلبة ما بين غائمة جزئياً الى غالبا ً غائمة مع استمرار فرصة تساقط زخات متفرقة “طينية” من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية.

ويتوقع تأثر بعض المناطق بسحب ركامية رعدية يجدر الاهتمام بها نظراً لاحتمالية تشكل السيول بأماكن حدوثها. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية.