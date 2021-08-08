انخفاض على درجات الحرارة الأحد

عمان- الغد- تنخفض درجات الحرارة الأحد، لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال، وشديد الحرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات قد تكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وأوصى “طقس العرب” بعدم التعرض طويلا لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة والعصر والإكثار من شرب السوائل والمُرطبات.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة في الجبال والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وترتفع نسب الرطوبة وتتشكل الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية والوسطى وجبال الشراه.

ونهار غد تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبيا في الجبال، وشديد الحرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلاً في الجبال والسهول، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.