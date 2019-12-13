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الجمعة.. أجواء باردة وفرصة للأمطار شمالاً

منذ ساعتين

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عمان- الغد– يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار اليوم، بحيث تصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في مُختلف المناطق، فيما تبقى الفرصة مُهيأة لهطل زخات من الأمطار في المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق الجبال.
وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، ويكون ارتفاع موج البحر خفيفا من (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 24 درجة مئوية.
ليلاً، يبقى الطقس بارداً وغائماً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.
أما غدا، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهارا، مع بقائها دون مُعدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً ومستقراً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة معتدلة السرعة، ويكون ارتفاع موج البحر خفيفا من (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 24 درجة مئوية.
وتنخفض درجات الحرارة ليلا مقارنة بالليالي السابقة، ويكون الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

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