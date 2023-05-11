انخفاض على درجات الحرارة.. و نشاط الرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع

عمان-الغد- إرتفعت درجات الحرارة في كافة مناطق المملكة نهار الخميس و سجّلت العُظمى في أنحاء العاصمة بحدود 30-32 مئوية. أما يومي الجمعة و السبت فيُتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي و واضح على درجات الحرارة وفقاً لموقع “طقس العرب”.

الجمعة: الرياح النشطة .. السمة الأبرز للأجواء

يُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة يوم الجمعة بالمُقارنة عما كان عليه الحال نهار الخميس، بحيث تعود لتُصبح حول مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، و يكون الطقس دافئاً في مُعظم المناطق و حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.

و تنشط تدريجياً أثناء النهار الرياح الجنوبية الغربية، و تُصحب بهبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية و تُثير الأتربة و الغبار.

و تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ليلاً، و يكون الطقس بارداً نسبياً في مُختلف المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة.