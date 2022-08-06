انخفاض عوائد إصدارات الصكوك السعودية 12.85 %

الرياض- سجلت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية انخفاضات ملحوظة تشاهد للمرة الأولى بهذا الحجم خلال العام الحالي، وذلك تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.

وأظهر رصد مستقل أن تكلفة التمويل لشريحة الأعوام الثمانية والـ 12 عاما انخفضت بين 14.4 و11.3 في المائة “المعدل المتوسط هو 12.85 في المائة” على أساس شهري.

ويعد هذا الأمر تطورا إيجابيا لتكلفة التمويل السيادي، إذ يصادف الإصدار السعودي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضات بمقدار 28 في المائة على أساس شهري.

وجاء الانخفاض لعوائد الإصدار الشهري بسبب الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية في الإصدارات الحكومية السعودية، وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة.

وجاء السبب الثاني لانخفاض العوائد لكون السعودية اختارت إصدارات قديمة لإعادة فتحها، غير أن تلك الإصدارات تتداول في البورصة فوق قيمتها الاسمية الأمر الذي يخفض العائد حتى تاريخ الاستحقاق YTM للمستثمرين.

وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة وذلك بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها، حيث توجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.

وبلغ العائد على صكوك السعودية لأجل ثمانية أعوام إلى 3.38 في المائة، في حين سجلت شريحة الـ 12 عاما عائد 3.81 في المائة. ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية. كما يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه. وباعت الرياض في الساعات الماضية صكوكا ادخارية بـ2.93 ريال في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.

وذكرت وزارة المالية السعودية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر تموز 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.930 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال لصكوك تستحق عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2034.

وتجاوزت السعودية منعطف الارتفاع القياسي لعوائد سندات الخزانة الأميركية عبر الحصول على تكلفة تمويل متوسطة على صكوكها الحكومية، وذلك وسط تباطؤ تسرب آثار انعكاسات صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية على الصكوك الحكومية الجديدة للشهر الحالي.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة وسبعة أعوام بمعدل متوسط بلغ 122 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وقابل ذلك صعودا بأقل من ذلك لصكوك الـ 12 عاما و الثمانية أعوام للحكومة السعودية بلغ متوسطه 82 نقطة أساس.

وفي الإطار ذاته خلص الرصد إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2030 و2034 تباعا. وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد الحالي وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، بسبب الارتفاع القياسي في عوائد الخزانة منذ مطلع العام.

إلا أن بيانات الإصدار أشارت إلى أن العائد النهائي للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين بنسبة تراوح متوسطها عند 2 في المائة وفق الرصد. ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة، مع العلم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.

وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.

ووفقا لمنصة “ريد” فإن منصة الأخبار نشرت أخبار خلال تموز تفيد بأن جهات الإصدار الخليجية تتأهب لاستئناف إصداراتها من أدوات الدين، وذلك فور إعلان رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

ومعلوم أن منصة “ريد” التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها مختصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

ودائما ما يولي المركز الوطني لإدارة الدين أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة.

ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية “خدمة الدين”، وتجنب تمركزها في أعوام محددة، ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام، بطريقة لا تسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين. ومعلوم أن من مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلي عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.

وقدم المركز الوطني لإدارة الدين العام تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019، بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.

وتستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية عام 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال في ميزانية 2022، مقارنة بدين 938 مليارا متوقعا في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.

وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي وللعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.

وتوقعت الوزارة أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.

في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.

ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ عام 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.

وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفق رؤية السعودية 2030.

وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.

في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى تبني السياسات المالية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة ورفع جودة التخطيط.

وتستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي. – (وكالات)