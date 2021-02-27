انخفاض غرام الذهب 1.2 دينار

عمان- انخفضت أسعار الذهب محليا لغايات الشراء من محالّ الصاغة دينارا و20 قرشا للغرام الواحد مقارنة بين أسعار يومي السبت والخميس، بحسب التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 35.40 دينارا لغايات الشراء من محالّ الصاغة، مقابل 34 دينارا للبيع، فيما بلغ الخميس، 36.60 دينارا لغايات الشراء من محالّ الصاغة، مقابل 35.10 دينارا للبيع،

وبحسب التسعيرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 42.50 دينارا، و31.50 دينارا على التوالي، فيما بلغ الخميس لغايات الشراء من محال الصاغة 43.70 دينارا، و32.70 دينارا.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.-(المملكة)