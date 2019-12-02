انخفاض فاتورة طعام الأردنيين في 2019

عمان – الغد- بينت دراسة اجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انخفاض الاستهلاك لدى الأسر الاردنية خلال العام الحالي 2019 مقارنة مع الاستهلاك للعام الماضي.

وبحسب الدراسة، انخفضت فاتورة الطعام لدى هذه الاسر من 30 دينارا إلى 40 دينارا العام الحالي، مقارنة مع فاتورة الطعام للعام الماضي 2018 للفئة الاولى، اما الفئة الثانية فتراوحت بين 50 إلى 75 دينارا، والثالثة من 70 دينارا إلى 80 دينارا.

واشارت إلى انخفاض فاتورة الكهرباء 10 دنانير للفئتين الاولى والثانية و15 دينارا للثالثة, وبلغ التخفيض بفاتورة المياه 5 دنانير للفئة الاولى و15 دينارا للفئة الثانية، ولم يكن هناك تخفيض للفئة الثالثة، كما بلغ في فاتورة الهاتف النقال للفئة الاولى دينارين و5 دنانير للفئة الثانية والفئة الثالثة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات: إن الفئات الثلاث التي نفذت الدراسة عليها عملت ترشيدا قسريا بسبب صعوبة الظروف المعيشية نتيجة تآكل الدخول التي لم تعد تكفي لسد ما احتياجاتها من المتطلبات اليومية الأساسية.

وقسمت الدراسة العينة إلى ثلاث فئات، الاولى يقل دخلها عن 500 دينار، والثانية من 500 إلى 1000 دينار، والثالثة من 1000 إلى 1500 دينار.