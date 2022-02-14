انخفاض في درجات الحرارة اليوم

يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الاثنين، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في الشمال والوسط، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق الأردن، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

ووفق الدائرة تكون الأجواء ليلا باردة جدا في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ، الثلاثاء، ارتفاع قليل في درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط الأردن، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء، الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.-(المملكة)