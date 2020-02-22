ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2345

بكين- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الصين وصلت السبت الى 109، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 2,345 ضحية.

وتم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الحالات ال900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ليصل اجمالي عدد الاصابات الى نحو 76 ألف حالة.

ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هاوبي بمراجعة الأرقام لإزالة “الشك” حول البيانات.

وتمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة في 19 شباط/فبراير على مستوى البلاد لتصل إلى 820 حالة، مقارنة ب394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقا، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت.

كما أنها عدلت إجمالي الاصابات المؤكدة في 20 شباط/فبراير لترفعها بأكثر من 400 حالة، وليصل اجمالي عدد الاصابات الى 75,891.

وقرار تعديل السلطات المحلية للبيانات المتعلقة بمقاطعة هاوبى، مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقّد جهود تتبع انتشار المرض.

والأسبوع الماضي أضاف مسؤولو الصحة في هاوبي الى قائمة المصابين أشخاصا تم تشخيص اصابتهم بالفيروس عن طريق تصوير الأشعة للرئة دون فحوص مخبرية.

لكن الخميس تراجع مسؤولو هاوبي عن هذا القرار وألغوا 279 حالة، ليعودوا ويضيفوها مجددا الجمعة الى قائمة الإصابات. (أ ف ب)