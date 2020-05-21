انخفاض قليل على درجات الحرارة.. والموجة الحارة الجافة تنتهي غدا

عمان-الغد- فيما تميل درجات الحرارة، نهار اليوم، للانخفاض قليلاً، وتكون أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 8 و10 درجات مئوية، ينتهي غدا السبت تأثير الموجة الحارة على المملكة، وذلك بانحسار الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي تسيطر على المنطقة.

وحسب موقع طقس العرب، فإن الطقس يستمر نهار اليوم حاراً وجافاً في أغلب المناطق، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بينما تظهر عصراً بعض السحب المُتوسطة مع احتمالية هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق العشوائية من جنوب المملكة.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة ومُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، تكون بخليج العقبة شمالية امعتدلة إلى نشطة السرعة.

أما ليلا، فتنخفض درجات الحرارة بشكل لافت بالمُقارنة مع الليالي السابقة، ويتحول الطقس خاصة مع ساعات الليل المُتأخر ليُصبح لطيفا. وحذر “طقس العرب” من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر، ناصحا بالإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور.

أما يوم غد، فأوضح “طقس العرب” أن الموجة الحارة تبدأ بالتراجع وذلك بسبب انحسار تدريجي للكتلة الهوائية الحارة والجافة التي تسيطر على المنطقة، حيث يطرأ نهارا انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، لتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الفصلية المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام. ويعود الطقس ليُصبح ربيعياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة وشرق المملكة.