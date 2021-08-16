انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1.6 %

عمان- انخفض المستوى العام لأسعار الأصول العقارية حتى منتصف العام الجاري، بنسبة 6ر1 بالمئة، مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفترة المماثلة من عام 2020، محصلة الانخفاض مؤشر أسعار الأصول السكنية وغير السكنية والأراضي بما نسبته 2ر1 بالمئة و3ر2 بالمئة و7ر1 على التوالي.

وعلى مستوى المحافظات، أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي يعده البنك المركزي بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، تباينا في الأداء خلال الربع الثاني من عام 2021، إذ سجل المؤشر في العاصمة عمان انخفاضا بنسبة 6ر2 بالمئة، فيما سجل ارتفاعا في محافظتي الزرقاء واربد بنسبة 3ر2 بالمئة و 6ر0 بالمئة على التوالي مقارنة مع مستواه المسجل في نصف عام 2020.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية يعتمد في احتسابه على مؤشرات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية؛ السكنية وغير السكنية والأراضي في مختلف محافظات المملكة، استنادا إلى البيانات الواردة من دائرة الأراضي والمساحة بناء على تقييم اسعار مختلف أنواع الأصول العقارية المعتمدة من الدائرة لغايات استيفاء رسوم التسجيل.

بترا