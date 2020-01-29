انخفاض مؤشر البورصة 0.02 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1868.00 نقطة، بانخفاض نسبته 0.02 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 ملايين سهم، نفذت من خلال 1.861 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.05 % وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 % وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكهربائية، التبغ والسجائر، التأمين، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، النقل، الخدمات التعليمية، البنوك 0.59 %، 0.51 %،

0.32 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.20 %، 0.20 %، 0.19 %، 0.15 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.06 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والانشائية 2.64 %، 1.30 %، 0.36 %، 0.24 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.90 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.76 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.73 %، الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.55 %، ومستشفى ابن الهيثم بنسبة 4.21 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.88 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.76 %، مصانع الأجواخ الأردنية بنسبة 4.31 %، الوطنية لصناعات الالمنيوم بنسبة 4.08 %، والمحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 3.66 %.