انخفاض معدل الفقر في روسيا

انخفض معدل الفقر في روسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 10.5%، بحسب ما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء، حيث أقر بوتين في الوقت نفسه بأن وتيرة الحد من الفقر ليست مرتفعة جدا، إذ بلغ هذا الرقم في الربع الثالث من العام الماضي 11%.

وقال: “إن الانخفاض في معدل الفقر ضئيل حقا، لكن المهم أن يكون هناك مثل هذا التوجه الإيجابي في الوضع الاقتصادي الراهن، بما يحمله من صعوبة”.

وأضاف بوتين: “زادت مداخيل أفقر 10% من السكان بنسبة 27.8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بسبب الدعم المستهدف من الدولة”.