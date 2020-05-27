عمان-الغد- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، نهار اليوم، لتعود من جديد لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 24 درجة مئوية.

أما ليلاً، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الليلية، وترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير، ويتحول الطقس ليُصبح مائلاً للبرودة ورطباً مع ظهور بعض الغيوم المُنخفضة، وتستمر الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

غدا نهارا، توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس وتعود لتصبح دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق، مائل للبرودة صباحاً مع ظهور كميات من السُحب والغيوم المُنخفضة، بينما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.

ليلاً، يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتُصبح أقل بكثير مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً على نحو لافت في العديد من المناطق، في حين تكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

وحذر “طقس العرب” التوصيات من استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية من المملكة بسبب الغبار.