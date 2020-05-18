انخفاض من يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في التعامل مع كورونا إلى 56%

تيسير النعيمات

عمان – انخفضت نسبة الاردنيين الذين يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح فيما يخص الاجراءات المتعلقة بازمة كورونا الى (56%) فقط ، مقارنة ب (91%) كانون يعتقدون انها تسير في الاتجاه الصحيح في استطلاع (29/آذار 2020) . أمّا 27% يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ و17% لا يعرفون.

و قالت غالبية الأردنيين (68%) في استطلاع نبض الشارع 21 انها لا تزال تثق بالحكومة الحالية فيما قالت الغالبية العظمى من الأردنيين أنهم راضون (79%) عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا.

واظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول ( كورونا وثقة الاردنيين بالحكومة ) ان الغالبية العظمى (77%) من الأردنيين يثقون بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة أزمة كورونا (43% يثقون بهم بدرجة كبيرة، و34% بدرجة متوسطة). أمّا 9% من الأردنيين فلا يثقون بقدرة الحكومة في هذا الخصوص على الإطلاق.

وايدت غالبية الأردنيين (64%) حظر التجول أيام الجمع، بينما قال أكثر من الثلث (36%) انهم لا يؤيدون ذلك على الاطلاق.

وعبرأكثر من نصف الأردنيين (56%) عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة في التعامل مع موضوع سائقي الشاحنات الأردنيين وغير الأردنيين القادمين عبر الحدود البرّيّة.

ويثق غالبية الأردنيين (66%) بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة مرحلة التعافي.

وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (71%) أن المواطنين ملتزمون بإجراءات حظر التجول (17% يعتقدون أن هنالك التزاما بدرجة كبيرة، و54% بدرجة متوسطة). فيما أكثر من نصف الأردنيين (59%) يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بالإجراءات الوقائية المتعلقة بلبس الكمامة والقفازات عند الخروج من المنزل.

ويؤيد أكثر من ثلث الاردنيين (36%) يؤيدون السماح لجميع المركبات بالحركةـ وأكثر من نصف الأردنيين (54%) يؤيدون قرار استمرار العمل بنظام حركة المركبات الزوجي والفردي المعمول به حاليّاً،

كما ايد أكثر من نصف الأردنيين (54%) منع استخدام المركبات في أول أيام العيد، بينما 25% مع سماح جميع المركبات بالحركة. وفقط 16% مع قرار استمرار العمل بنظام الزوجي والفردي خلال أيام العيد.

ويؤيد نصف الأردنيين تقريباً (48%) إجراء الانتخابات النيابية المقبلة عن طريق التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.

واظهرت النتائج ان المرأة والشباب من سن (18-29 سنة) وسكان إقليم الوسط هم الأكثر ثقة بالحكومة الحالية. وان المرأة والشباب من سن (18-29 سنة) وسكان إقليم الوسط والأكثر تعليماً هم الاكثر رضى عن أداء الحكومة في التعامل مع ازمة كورونا.

كما اظهرت ان الذكور الاكبر عمرا (40 سنة فأكثر) هم الأكثر تأييدا لاستمرار حظر التجول أيام الجمع. وان المرأة هي الأكثر تأييدا لاستمرار العمل بنظام حركة المركبات الزوجي والفردي. وان المرأة وسكان إقليم الوسط هم الأكثر تأييدا لمنع استخدام المركبات في اول أيام عيد الفطر.

وبينت النتائج ان الأقل تعليماً (ذكورا، واناثا وفي كافة محافظات واقاليم المملكة) هم الأكثر تأييدا لمنع استخدام الركبان في اول أيام عيد الفطر. وان المرأة والشباب من (18-29 سنة) وسكان إقليم الوسط هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة ازمة كورونا.

ووفق النتائج فان الذكور والاناث الأقل تعليماً في كافة محافظات المملكة هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة ازمة كورونا. والاناث والشباب وسكان إقليم الوسط هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة ادارة مرحلة التعافي ما بعد ازمة فيروس كورونا. وان حملة الثانوية فما دون من كافة محافظات واقاليم المملكة هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة أدارة مرحلة التعافي ما بعد ازمة فيروس كورونا.

و نفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها الواحد والعشرون من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 15-17/5/2020، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، حيث تم تصميم العينة بأن تمثل الفئات العمرية المختلفة، والمستوى التعليمي، والمحافظات.

وبعد الانتهاء من جمع البيانات، تم وزن البيانات بطريقة تضمن تمثيل العينة على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظات، والاعمار والجنس، وبهامش خطأ لا يتجاوز ±3 % .

وقد ركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني (21) على تقييم المواطنين لأداء الحكومة خلال فترة ازمة كورونا وبعض القرارات المتعلقة بحظر التجول.

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