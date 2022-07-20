انخفاض نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز وارتفاع المتجددة

انخفضت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي من 80 بالمئة عام 2020 إلى 73 بالمئة العام الماضي 2021، فيما ارتفعت نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة من 20 بالمئة عام 2020 إلى 26 بالمئة العام الماضي.

وقالت مديرة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية شروق عبد الغني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن انخفاض نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي، وارتفاع نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة، والتي من أحد بنودها تطوير مصادر الطاقة المحلية من خلال التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حوالي 2445.7 ميجا واط, منها 1498.1 ميجا واط استطاعة المشاريع التي يجري بيع الطاقة الكهربائية منها إلى شركات الكهرباء، و 947.6 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.

وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية العام الماضي نحو 340 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.