اندرسون يطيح بايربير من الدور الأول لبطولة ويمبلدون

لندن – اثبتت العودة للملاعب العشبية النضرة لبطولة ويمبلدون للتنس بأنها المحفز الذي يحتاجه كيفن اندرسون ليطيح وصيف بطل 2018 بذكريات عام حافل بالإصابات خلف ظهره ويشق طريقه للدور الثاني بفوزه 6-3 و6-4 و6-2 على بيير-أوج ايربير يوم الاثنين.

وانطلق لاعب جنوب افريقيا، الذي خاض ثلاث بطولات فقط في جولة بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا العام قبل مشاركته في ويمبلدون بسبب إصابة في المرفق، بحرية شديدة في جنبات الملعب رقم ثلاثة الذي غمرته أشعة الشمس ليطيح بايربير المتخصص في منافسات الزوجي.

وسيشكل الفوز بثلاث مجموعات متتالية بمثابة مصدر كبير للراحة بالنسبة لاندرسون المصنف الرابع بالنظر إلى أن ايربير يبدو في حالة جيدة على الملاعب العشبية بعد بلوغه الدور قبل النهائي لأول مرة ضمن بطولة تقام على الملاعب العشبية وذلك في بطولة هاله الاستعدادية.

ويمكن لايربير أن يتطلع الآن للحصول على المزيد من الدعم والمساندة من الجماهير المحلية مع عودته لملاعب البطولة مع آندي موراي هذا الأسبوع مع سعي الثنائي للفوز بلقب زوجي الرجال في ظل تعافي اللاعب البريطاني من جراحة خضع لها في أعلى الفخذ.

وبالنسبة لاندرسون، فإنه سيكون سعيدا للعودة للملعب والفوز في مباراة استغرقت نحو ساعة واحدة و46 دقيقة وذلك بالنظر إلى آخر مرة انتصر فيها في ملاعب نادي عموم انجلترا وذلك عقب انهائه لمباراة ملحمية استمرت لست ساعات و36 دقيقة أمام جون ايسنر في الدور قبل النهائي العام الماضي.

وسيلعب اندرسون في الدور المقبل أمام الصربي يانكو تيبساريفيتش أو الياباني يوشيهيتو نيشيوكا. -(وكالات)