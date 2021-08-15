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اندلاع حريق كبير في جبال القدس

منذ 3 ساعات
حريق ضخم في جبال القدس -(وكالات)
حريق ضخم في جبال القدس -(وكالات)

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القدس- اندلع مساء الأحد، حريق ضخم في عدة مناطق من جبال مدينة القدس المحتلة و بالقرب من قرية بيت مئير الزراعية، بسبب الرياح القوية تحرك الحريق بشكل سريع وامتد لمناطق واسعة.
واخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجمعات استيطانية تحسبا لامتداد النيران اليها .
وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران إلا أن الحريق الهائل ما يزال غير قابل للسيطرة حتى اللحظة، وغطى دخان الحرائق المتصاعد سماء مناطق واسعة من القدس وبيت لحم والمدن المجاورة .
وأعلنت سلطات الاحتلال عن إغلاق عدد من الشوارع قرب المناطق التي اندلع فيها الحريق. وأفادت التقارير بإخلاء منازل سكنية في بعض المستوطنات.- وكالات

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