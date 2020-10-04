اندية “الثانية” تستغرب استثنائها من الدعم وتطلب لقاء الامير علي

إربد – الغد – ابدت اندية الدرجة الثانية الكروية استغرابها من قيام اتحاد اللعبة بإستثنائها من الدعم المالي المقدم للاندية وعلى الفور قام رؤساء وممثلي بعقد اجتماع طارئ في مقر نادي الهاشمية حيث تم تدارس قرار الاتحاد المتضمن توزيع الدعم المقدم من الاتحاد الدولي “فيفا” على اندية المحترفين والدرجة الاولى واستثناء اندية الدرجة الثانية وعدم الاشارة اليها رغم وجود 16 ناديا يمثلون كافة المحافظات.



واكد المجتمعون ان هناك ضرر كبير قد لحق بانديتهم بعد الغاء الدوري بسبب جائحة كورونا ما حمل الاندية اعباء ونفقات كبيرة بدفع مقدمات عقود اللاعبين والاجهزة الفنية وتسليم رواتبهم الشهرية جراء انخراطهم بالتدريبات استعدادا وتحضيرا للدوري قبل ان يتخذ قرار الالغاء علما ان الاندية باشرت تحضيراتها مبكرا مع بداية العام ما زاد الاعباء المالية والضائقة المالية.

واصدرت الاندية بيانا ناشدت من خلاله سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد انصاف اندية الدرجة الثانية وتقديم نسبة من الدعم المقرر لها.

واشار رئيس نادي شباب حوارة المتحدث الرسمي باسم الاندية راتب الشطناوي بان الاندية ستقوم برفع مذكرة للاتحاد تطلب من خلالها مقابلة سمو رئيس الاتحاد لوضعه بصورة الاحداث والاوضاع التي تعانيها الاندية والصعوبات والتحديات التي تواجه مسيرتها وتهدد كيانها.