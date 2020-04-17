اندية الدوري الانجليزي تبحث امكانية انهاء الموسم في 30 حزيران

لندن – تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المساعي لإنهاء الموسم في التواريخ المتاحة، ولكن بدون وضع 30 حزيران / يونيو كحد أقصى.

واجتمعت أندية البطولة الإنجليزية البالغ عددها 20 صباح الجمعة في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الحلول الممكنة للعب الجولات الثمانية (إجمالي 92 مباراة) المتبقية من موسم البريميير ليغ.

ومع ذلك، لم تخرج سوى معلومات قليلة حول الاجتماع الذي أعربت من خلاله الأندية عن استعدادها لاستئناف المسابقة فقط عندما يكون ذلك آمنا للقيام بذلك وبدون تاريخ واضح.

وبحسب ما أكده متحدث من المسابقة، فإنهم سيحتاجون إلى الدعم الكامل من الحكومة البريطانية لاستئناف النشاط الرياضي، وعلى الرغم من أن الهدف هو استكمال الموسم وعدم إلغائه، إلا أن التواريخ المتاحة للقيام بذلك لا تزال غير معروفة.

لذلك، فإن مبادرة العديد من الأندية التي دعت إلى إنهاء الموسم قبل 30 حزيران / يونيو لتجنب مشكلات في عقود اللاعبين، لا تزال دون حسم.– (إفي)