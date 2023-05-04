انزعاج كبير من ارتفاع أسعار بعض أنواع الدخان

أبدى مواطنون انزعاجهم الشديد اليوم الخميس بعد رفع أسعار بعض أنواع الدخان في المملكة .

وقال مواطنون أنهم توجهوا لمحلات بيع الدخان ليتفاجأوا بأن بعض الاسعار قد ارتفعت بالفعل بعد ما تم تداول كتاب لإحدى شركات الدخان يظهر التسعيرة الجديدة مظهرين انزعاجهم من هذا القرار.

وكانت قد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر قيام بعض شركات دخان برفع أسعار بيع بعض أصناف الدخان من 5 قروش إلى 15 قرشا.

فيما وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في وقت سابق، عدم فرض أي ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان.

وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين فإن ما يتم تداوله بشأن رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.