عطل بإطار طائرة قديمة يؤخر إقلاع رحلة لـ”الملكية” من العقبة

أحمد الرواشدة وموفق كمال



العقبة– أدى تعطل أحد عجلات طائرة تراثية صغير أثناء هبوطها على مدرج مطار الملك حسين الدولي في العقبة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الملكية الأردنية المتوجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، اليوم الخميس.

وأكد مدير مطار الملك الحسين الدولي ناصر المجالي أن الحادث تسبب فقط في تأخر إقلاع رحلة الخطوط الملكية الأردنية المتجهة إلى عمان لمدة 50 دقيقة وهذا لا يعتبر تأخيرا بالمقاييس الدولية.

وقال المجالي إن العاملين بالطار عملوا على استكمال الاحتياطات والإجراءات المتبعة وفقا لقواعد ومتطلبات السلامة الجوية المنسجمة مع قانون الطيران المدني المحلية والعالمية لضمان امن وسلامة الطائرات والمسافرين.

وتعاملت الأجهزة المعنية في مطار الملك الحسين الدولي مع الوضع بمهنية عالية لإعادة الوضع التشغيلي للمدرج بأقصى سرعة ممكنة، بحسب المجالي.

وقالت مصادر مطلعة إنه تم إصلاح الطائرة وإخلاء مدرج المطار وتفتيشه كإحدى الإجراءات اللازمة في السلامة العامة، مؤكدة عدم إصابة الطيار الذي كان يقود الطائرة إضافة إلى عدم وقوع أي أضرار.

والطائرة هي ضمن مجموعة طائرات عسكرية قديمة جدا موجود داخل متحف مطار الملك الحسين، حيث يجري تجريب الطائرات التراثية مرة واحدة كل شهر للحفاظ على جودتها.