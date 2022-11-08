انزلاق مركبة شحن وتصادم 7 سيارات شرق عمّان

أظهر التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن “نشامى” الإدارات المرورية عملوا على الكشف المبكر لجميع طرق المملكة، وبخاصة التي تشهد تساقط الأمطار للتعامل الفوري مع أي معيقات قبل بدايات الحركة المرورية.

وأضاف التقرير أن مرتبات المرور تعاملت خلال ساعات الصباح مع حادث انزلاق مركبة شحن بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في ظل بدايات تساقط الأمطار ضمن منطقة اختصاص شرق عمان، ونتج عن ذلك صدم لـ7 مركبات.

وأشار التقرير المروري إلى أن رجال المرور وضمن الرقابة المتواصلة على مدار الساعة على مختلف الطرق ضبطوا مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) قام سائقها بالمسير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية بعد أن قام بقطع الجزيرة الوسطية من غير الأماكن المخصصة لذلك، وتبين بعد إيقاف المركبة أنه (حدث)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من سهل له ذلك.

وشدد التقرير على ضرورة الابتعاد عن التتابع القريب، والتقيد بالسرعة المقررة، وعدم المسير قبل إزالة الضباب عن زجاج المركبة والمرآة بالكامل في ظل الظروف الجوية السائدة بمختلف أنحاء المملكة.

وذكر التقرير أن رجال المرور تعاملوا أمس مع تعطل تريلا بعد “الكيلو” باتجاه العقبة بسبب عطل ميكانيكي، ما أدى إلى إغلاق مسرب على الطريق العام، وتم تقديم المساعدة والتعامل مع الأثر المروري.

ودعا التقرير المروري السائقين إلى ضرورة تفقد مركباتهم من الناحية الفنية والميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة للمسير على الطرق في فصل الشتاء.

وأكد التقرير استمرارية العمل بالحملة المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير على الطرق في فصل الشتاء، مجدداً دعوته الجميع تفقد مركباتهم قبل المسير على الطرق لتجنب إحداث العوائق.