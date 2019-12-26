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انزلاق مركبة واستقرارها بحديقة منزل في عمّان (صور)

منذ ساعتين

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عمان- الغد- تسبب فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق، بتدهور مركبة (شحن صغيرة) خلف مدرسة بمنطقة ابوعليا في عمان، ضمن اختصاص مركز أمن طارق، اليوم الخميس.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين وصفت حالتهما العامة بالحسنة، بالإضافة إلى أضرار بممتلكات خاصة، فيما شُكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري للعمل على تنظيم المخططات الكروكية حسب الأصول.

وأهابت ادارة السير بكافة السائقين، خلال هذه الظروف الجوية، بضرورة اخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، واستخدام الغيارات العكسية بدلا عن الفرامل، والتأكد من تأمين المركبة عند الوقوف، وتجنب المسير بسرعات عالية لضمان السيطرة على المركبة ومنع انزلاقها.

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