انسحاب الداوود من المنافسة على منصب نائب أمين عمان

عمان – الغد – أعلن المرشح لمنصب نائب أمين عمان الكبرى عمار الداوود عن انسحابه من سباق المنافسة على المنصب في الانتخابات التي ستجري يوم غد السبت بقاعة السيتي هول بمبنى مجلس الأمانة برأس العين.

ويتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اعلان مرشح آخر عن انسحابه بحسب أعضاء في المجلس.

وكان كل من نائب الأمين الحالي المحامي حازم النعيمات و معتز اللوزي ومخلد المناصير وعمار الداوود ومحمد القيسي أعلنوا عزمهم الترشح.

وشهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من اللقاءات والحوارات والكولسات التي امتدت لساعات للوصول إلى تفاهمات حيال ” النائب” لحصر المنافسة بين مرشحين فقط.

ويتوقع مراقبون أن يحسم المنصب من الجولة الأولى.

من جانبها؛ لم تحسم كتلة الإصلاح المحسوبة على حزب جبهة العمل الإٍسلامي ( 5 أعضاء) موقفها من ” النائب” بعد بحسب مصادر مطلعة فيها .

ويأتي انتخاب نائب الأمين لعامين لأول مرة بدلا من أربعة أعوام، استنادا لتعديلات جرت على قانون البلديات النافذ.

وحدد القانون؛ صلاحيات النائب بأنه يمارس مهام وصلاحيات الأمين عند غيابه؛ أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب، كما يحق للأمين ان يمنحه الصلاحيات التي يرغب بها في الحالات الضرورية لغايات تسيير العمل.

وبحسب قانون البلديات؛ يقسم مجلس الوزراء الامانة الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها، بقرار يصدر عنه، ويتولى ادارة الامانة مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، على ان ينتخب 75 % من الاعضاء انتخابا مباشرا، ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 37 عضوا منهم منصب الأمين، بينهم 6 سيدات نجحن وفق نظام “الكوتا”.