انسحاب بوغبا من تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة

باريس – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن لاعب وسطه وفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا انسحب من مباراتي المنتخب بطل العالم ضد نظيريه الألباني والأندوري ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب إصابة في الكاحل.

Paul Pogba will miss world champions France's #Euro2020 qualifiers this week against Albania and Andorra after picking up an "ankle problem", the French Football Federation says pic.twitter.com/dPVKtScvgl

— AFP Sport (@AFP_Sport) September 2, 2019