انسحاب بوغبا من تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة

باريس – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن لاعب وسطه وفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا انسحب من مباراتي المنتخب بطل العالم ضد نظيريه الألباني والأندوري ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب إصابة في الكاحل.

Paul Pogba will miss world champions France's #Euro2020 qualifiers this week against Albania and Andorra after picking up an "ankle problem", the French Football Federation says pic.twitter.com/dPVKtScvgl — AFP Sport (@AFP_Sport) September 2, 2019

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن المدرب ديدييه ديشان قرر استدعاء لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ماتيو غندوزي لتعويض غياب بوغبا.

وبات بوغبا رابع لاعب ينسحب من تشكيلة منتخب “الديوك” بسبب الإصابة بعد مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي وجناح برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إيميريك لابورت.

وتلتقي فرنسا مع ألبانيا وأندورا في 7 و10 أيلول/سبتمبر على ملعب “ستاد دو فرانس” في سان دوني بضواحي العاصمة باريس ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة بفارق الأهداف أمام تركيا وإيسلندا وثلاث نقاط أمام ألبانيا الرابعة، فيما تحتل مولدافيا المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط أمام أندورا الأخيرة من دون رصيد.,– (أ ف ب)