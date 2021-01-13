انسحاب تشيكيا والولايات المتحدة من مونديال اليد بسبب “كوفيد-19”

براغ – انسحب المنتخبان التشيكي والأميركي لكرة اليد الثلاثاء من بطولة العالم المقررة في مصر بسبب موجة إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيهما، عشية انطلاق البطولة، وسيتم تعويضهما بمقدونيا الشمالية وسويسرا توالياً.

وثبتت إصابة 12 لاعباً في صفوف المنتخب التشيكي إلى جانب مدربين، فيما يعاني خمسة لاعبين آخرين من عدم الجاهزية لأسباب صحية أخرى.

وكان مقررا أن يسافر المنتخب التشيكي إلى مصر غداً الاربعاء، لكن أربعة لاعبين فقط من التشكيلة التي تم اختيارها للمشاركة في هذا الحدث العالمي كانوا متاحين لخوض المنافسات التي تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال الاتحاد التشيكي عبر حسابه على فيسبوك إن “على بطولة العالم في مصر أن تستغني عن المنتخب التشيكي بسبب كوفيد-19”.

تنطلق اليوم النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال في مصر وتستمر حتى 31 يناير. تابعوا أبرز اللحظات من خلال الصفحة الخاصة للحدث. https://t.co/ZJkvCk7b2K — Twitter MENA (@TwitterMENA) January 13, 2021

وكانت جمهورية التشيك انسحبت من مباراتين في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2022 ضد جزر فارو الأسبوع الماضي، بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان المنتخب التشيكي سيخوض مباراته الاولى في البطولة العالمية التي تقام خلف أبواب مغلقة، الخميس ضد السويد ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا مصر المضيفة وتشيلي.

وأعلنت اللجنة المنظمة مباشرة بعد علمها بانسحاب تشيكيا، أن مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الخامس عشر في نهائيات كأس أوروبا الأخيرة ستحل بدلاً منها.

وقال المدير المساعد للبطولة خالد فتحي إن “مقدونيا الشمالية أبدت استعدادها للمشاركة في حال انسحاب أي منتخب في أي لحظة، وخاضت بعض المباريات التدريبية في الآونة الاخيرة”.

وأضاف أنه في حال انسحاب منتخبات أخرى، فإن هناك 5 منتخبات أوروبية مستعدة لتعويضها وهي سويسرا وهولندا ومونتينيغرو وأوكرانيا وصربيا.

وبعيد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب منتخب الولايات المتحدة للسبب ذاته، واستبداله بمنتخب سويسرا.

وضرب فيروس كورونا منتخب الولايات المتحدة التي كشفت عن 18 حالة في صفوف لاعبيها، وكذلك مدربها روبرت هيدن الذي أعلن الخبر لصحيفة “أفتنبوستن” النروجية.

وكان هيدن قال في تصريح بالمعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النروج قبيل ساعات من مغادرتهم إلى مصر “إنه خبر صعب جداً”.

واختيرت الولايات المتحدة لتمثيل أميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعدما أحبط الوباء محاولات تنظيم بطولة إقصائية.

وكان منتظراً أن تلعب الولايات المتحدة مع النمسا الخميس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم النروج وفرنسا بطلة العالم. (أ ف ب)