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انسحاب 3 لاعبين من تشكيلة إيطاليا بتصفيات كأس أوروبا 2020

منذ ساعتين

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روما – أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين عن انسحاب لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي ومدافع روما ليوناردو سبيناتسولا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي من تشكيلة مباراتي المنتخب الوطني مع البوسنة والهرسك وأرمينيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك بسبب الإصابة.

وقرر مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني استبدال فيراتي بلاعب وسط بريشيا ساندرو تونالي، في حين فضل عدم استدعاء بديل لكل من سبيناتسولا وبيراردي.

وضمنت إيطاليا تأهلها الى النهائيات القارية وهي تواجه مضيفتها البوسنة والهرسك الجمعة قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام في باليرمو.

وهنا التشكيلة المعدلة:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

خط الدفاع: فرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أندريا تشيستانا (بريشيا)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ايمرسون بالمييري (تشلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، أليسيو رومانيولي (ميلان).

خط الوسط: نيكولو باريلا (انتر)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، رولاندو ماندراغورا (اودينيزي)، ساندرو تونالي (بريشيا)، نيكولو تسانيولو (روما).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، ريكاردو اورسوليني (بولونيا). (أ ف ب)

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