انسحبوا الآن

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

التعزز المفزع للكهانية منفلتة العقال، وتمترس بنيامين نتنياهو والموالين له في قمة متسادا الوهمية الذي يجعل كل ما هو عزيز، نزيه ومتوازن بنته الديمقراطية الاسرائيلية بكد منذ أكثر من سبعة عقود موضع هزء وتدمير – يجعل الانتخابات حاسمة. هذه معركة ستحسم مصير دولة إسرائيل إما للإسرائيلية التي تستشرف المستقبل أو للقبلية الأصولية اليهودية.

إن الصورة التي تنشأ عن معطيات الاستطلاعات ليست مصدر أمل لمن يقلق من عودة نتنياهو إلى الحكم. ولرصاصة بدء “زمن بن غبير” فبحسب الاستطلاعات الأخيرة يبدو أنه في أفضل الأحوال يمكن لكتلة التغيير أن تتمنى التعادل السياسي الذي وإن كان سيصد عودة كتلة نتنياهو إلى الحكم لكنه سيبقي يئير لبيد في كرسي رئيس الحكومة المؤقتة حتى معركة انتخابية أخرى، سادسة في عددها. هذا سيناريو إشكالي للغاية لكنه أفضل آلاف المرات من سيناريو رعب حكومة نتنياهو وبن غبير.

على هذه الخلفية، فإن وجود أحزاب لا تحظى حتى ولا بـ1 % تأييد من الجمهور في الساحة، وإصرارها على التنافس حتى النهاية، ولو بثمن ضياع أصوات عزيزة أغلى من الذهب، هو فعل عديم المسؤولية. توجد أحزاب عدة كهذه. حسب استطلاع عينة أـجري بطلب من “اخبار 12” يوم الجمعة فإن الحزب الاقتصادي ليرون زليخا يحظى بتأييد بمعدل 0.9 %، شبان متحرقون بقيادة هدار مختار 0.6 %، حري اقتصادية بقيادة أبير قارا 0.6 %، ورقة خضراء 0.6 % وإسرائيل حرة وديمقراطية لايلي افيدار 0.4 %؛ وحسب استطلاع كميل فوكس لـ “اخبار 13” مختار مع 0.4 % وزليخا مع 0.2 %؛ حسب استطلاع معهد كونتار لدودي حسيد لـ “كان 1 1” لزليخا 1.4 %، مختار 1.3 في المائة وافيدار 0.5 %. يدور الحديث عن أربعة أحزاب كل واحد على حده يساوي في أفضل الأحوال نحو 1 %، لكنها تتجمع معا في أربعة مقاعد. ومع أنه لا نعرف بيقين إلى أين ستذهب أصوات ناخبيها فيما لو قرر قادة الأحزاب الانسحاب فهذه أصوات غالية القيمة من شأنها أن تضيع هباء.

غريب على نحو خاص إصرار افيدار، الذي بنى شخصيته الجماهيرية على جسور الاحتجاج في بلفور وينتمي إلى كتلة معارضي نتنياهو. كيف يحتمل ألا يفهم افيدار أن بإصراره على التنافس حتى النهاية بيديه أن يضيع هباء إنجازات احتجاج بلفور الذي هو نفسه كان بين قادته وأبطاله. افيدار على وعي تام بالمتاهة السياسية المعقدة التي يعيشها مواطنو إسرائيل. وهو يفهم أن صعود اليمين الكهاني إلى الحكم متعلق بشعرة، وعليه فإن استمرار سباقه خطير بل وعديم المسؤولية. إذا كان مستقبل الدولة مهم لهم، فعلى أفيدار، زليخا، مختار وقارا الانسحاب من السباق.