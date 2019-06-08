انشاء مراكز حاسوب فائق السرعة في 8 دول أوروبية لدعم الأبحاث العلمية والصناعة

بروكسل– أعلن الاتحاد الأوروبي إعتزامه إنشاء مراكز للحاسوب فائق السرعة في 8 دول مختلفة بحلول نهاية 2020 وذلك من أجل دعم الأبحاث والصناعة والشركات.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنه سيتم إنشاء مراكز للحاسوب فائق السرعة المذكورة في كل من مدينة صوفيا في بلغاريا، ومدينة أوسترافا في الجمهورية التشيكية، ومدينة بولونيا في إيطاليا، ومدينة كاياني في فنلندا، ومدينة ميهنو في البرتغال، ومدينة ماريبور في سلوفينيا، ومدينة برشلونة في إسبانيا، ومدينة بسين في لوكسمبورغ.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد 840 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لمراكز الحاسوب فائق السرعة تلك؛ حيث سيجري فيها دراسات وأعمال في مجالات الأدوية والتصاميم والهندسة الحيوية والتنبؤ بالطقس وتغير المناخ.

وتستخدم مراكز الحاسوب فائق السرعة بشكل خاص في البحث العلمي والتجارب والحسابات المعقدة. الأناضول