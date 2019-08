ميامي (الولايات المتحدة) – أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، أن وجود الفريق في الولايات المتحدة الأميركية هو فرصة كبيرة لفريقه وأيضا فرصة لبذل أفضل الجهود واللعب بأعلى جودة، وذلك على الرغم من غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهتي برشلونة الوديتين.

وأبدى أنشيلوتي حزنه بسبب غياب “البرغوث الارجنتيني” ليونيل ميسي للإصابة، لأنه بذلك سيغيب النجم الأرجنتيني عن مواجهتي فريقه أمام نابولي.

.@sscnapoli boss Carlo Ancelotti has opened the door to coaching in @MLS https://t.co/xwLmO8YyQw #MLS

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) August 7, 2019