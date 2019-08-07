ميامي (الولايات المتحدة) – أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، أن وجود الفريق في الولايات المتحدة الأميركية هو فرصة كبيرة لفريقه وأيضا فرصة لبذل أفضل الجهود واللعب بأعلى جودة، وذلك على الرغم من غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهتي برشلونة الوديتين.

وأبدى أنشيلوتي حزنه بسبب غياب “البرغوث الارجنتيني” ليونيل ميسي للإصابة، لأنه بذلك سيغيب النجم الأرجنتيني عن مواجهتي فريقه أمام نابولي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الرسمي إنه: “كان يرغب في تواجد ميسي في المباراتين”، ولكنه اعتبر أن هذه فرصة جيدة لمدرب البرسا إرنستو فالفيردي، من أجل تجربة لاعبين آخرين.

وصرح أنشيلوتي: “من الواضح أن برشلونة فقد بعض من قوته وجودته، لكنه لا زال يمتلك لاعبين آخرين يتحلون بالقوة والجودة، وهذه فرصة للمدرب فالفيردي لتجربة لاعبين آخرين”.

وأشاد المدرب الإيطالي بنظام لعب الفريق الإسباني، مبدياً قناعته بأن برشلونة أحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال، وحول احتمالية انضمام خاميس رودريجيز لفريقه، تجنّب أنشيلوتي الحديث حول المفاوضات مع لاعب الوسط الكولومبي وأصر على الحديث عن المباراة فقط. (إفي)