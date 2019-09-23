انشيلوتي يضم صوته إلى صوت انفانتينو حول العنصرية في ايطاليا

مدن – شدد المدير الفني لنادي ​نابولي​ الإيطالي ​كارلو أنشيلوتي​ على موقف رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ​جياني إنفانتينو​ حول ضرورة وقف العنصرية في الملاعب الايطالية تجاه اللاعبين أصحاب البشرة السمراء الداكنة.

وتوقفت مباراة أتالانتا وفيورنتينا يوم أمس لبضع دقائق بسبب صيحات عنصرية استهدفت دالبيرت لاعب الفيولا، الذي اشتكى لحكم المباراة دانييلي أورساتو، فاتخذ الأخير قرار ايقاف المباراة وطلب من مذيع الملعب بث رسالة الى الجماهير بوقف هذه الصيحات لكنها قوبلت بصافرات الاستهجان.

وقال أنشيلوتي نقلا عن صحيفة كوريري ديلو سبورت: “قرار أورساتو كان موفقا، هي خطوة مهمة إلى الأمام في إتجاه محاربة هذه الظاهرة، رئيس الفيفا دعا إلى إيقاف الهتافات والصيحات العنصرية، أيضا نحن نقول كفى، عليك أن تكون صارمًا في تطبيق القواعد التي تحارب ذلك، ولدينا ميزة مهمة وهي وجود الكاميرات في الملاعب”. –(وكالات)